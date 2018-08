Ex integrantes de Uff! reaccionan ante la muerte de Melanitto

Tras la muerte del ex integrante de la banda juvenil Uff!, Fabio Melanitto, el empresario Rawy Mattar Kmei y el actor Alexander Da Silva lamentaron la pérdida de quien fuera su compañero.

A través de sus cuentas en Twitter, Rawy compartió una foto en la que aparece con Fabio y escribió:

"No puedo con tanto dolor. QEPD hermano, tu partida se lleva gran parte de mi corazón. @fabiomelanittoA toda la familia Melanitto Aterratto mis más sinceras palabras de condolencias. Comparto su dolor."

Por su parte, Alexander aseguró que no podía creer lo que había sucedido: "Aún no puedo creerlo… QEPD Hermano Fabio Melanitto." escribió el también ex integrante de Uff!

José Luis Graterol también escribió sobre lo sucedido a través de su cuenta en Instagram, sin embargo, se limitó a pedir que no le pregunten más acerca del tema.

“Por respeto les pido que no pregunten más hasta que las personas más importantes de su vida estén enteradas del tema”.

De acuerdo con los primeros reportes, el cantante Fabio Melanitto fue víctima de un intento de asalto en la colonia Narvarte, donde perdió la vida.

Fabio Melanico, Rawy Kmei, Alexander Da Silva y José Graterol formaron la boy band venezolana que debutó en México en la década de los 90.