Ciclistas recorrerán 3 mil 218 km de EU a México en apoyo a migrantes

Decenas de ciclistas acompañaron este domingo en Chicago la partida de tres migrantes que piensan pedalear más de tres mil 218 kilómetros para llegar a la ciudad de Dolores Hidalgo, en Guanajuato, y abogar por los indocumentados durante el recorrido.

En el tradicional Arco de La Villita, el principal enclave de la comunidad mexicana en el suroeste de Chicago, Ramiro Díaz, Alex Medina y Gonzalo Hernández fueron despedidos como parte de un equipo de "cazadores de sueños", dedicado a transformar a la comunidad latina.

La edad promedio de estos ciclistas es de 55 años, y la intención que tienen es pedalear entre 128 y 160 kilómetros diarios, hasta completar el recorrido el 15 de septiembre en Dolores Hidalgo, donde serán recibidos por el gobernador del estado.

"Es un viaje muy largo, pero tenemos todo programado. Solamente vamos a pedalear durante el día y probablemente descansaremos en la cuarta jornada", declaró Hernández a Efe.

Medina criticó por su parte al presidente Donald Trump por "atacar y denigrar a la comunidad inmigrante", y dijo que piensa llegar a Guanajuato como expresión de rechazo a las políticas del mandatario republicano.

"Una responsabilidad de todo líder es la de levantar la moral de las personas, de edificar el espíritu humano de las personas y, desafortunadamente, lo que ha hecho el presidente en este tiempo es todo lo contrario", señaló.

Latinos Biking For Your Dreams / Foto: Latinos Biking For Your Dreams