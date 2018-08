¿Cuánto vale la industria automotriz mexicana? Hagamos cuentas…

Ha sido gracias a que en territorio mexicano existen 31 complejos industriales donde se producen vehículos ligeros, pesados y motores tanto a gasolina como a diésel, esta producción se encuentra repartida en 24 estados del país, pero ahí no acaba todo, ya que actualmente se construyen nuevas plantas armadoras de alta tecnología que estarán dando el ejemplo mundial, tal como lo hicieron cada una de las que llegaron en los últimos 30 años al país y que hoy –si no son nuevas– sí han dado un ejemplo de embajadoras de calidad de ensamble en el mundo, de excelente y continuo mantenimiento. Cada vez que entro a una de ellas – a algunas me ha tocado ir a la inauguración o las primeras piedras en los noventas e inicios de este siglo– compruebo su buen estado y constante renovación. Difícilmente oímos de un cierre de un lugar ya productivo en el país.

Esto lleva aún mayor relevancia, pues ya tenemos además de la tecnología de ensamble a gran capacidad, todo el proceso productivo con proveedores de clase mundial.

Todo esto cuenta por 2.9% del PIB nacional y la actividad automotriz es responsable por 18.3% del PIB manufacturero –cifra a 2017–, con lo que se estima que los trabajadores directos en este ramo llegan a 1.9 millones, donde no hay que olvidar que son trabajos de buena remuneración, prestaciones, salud, incluyentes con la familia, capacitación constante y desarrollo humano y profesional.

Si nos vamos al complemento perfecto, que son las agencias de vehículos que tocan todo el país, el número a este mes –lo digo por que varias marcas piensan extenderse un poco más por su reciente llegada– son 2 mil 361 agencias. Le reitero, serán un poco más para el 2020; tan solo Jaguar y Land Rover –con su tamaño de participación– multiplicarán al doble sus agencias de 10 a 20 puntos y algunas otras están renovando territorios y las de recién entrada están completando su última etapa de apertura.

Y como aderezo de las cifras de este sector, tenemos que es uno de los principales receptores de inversión directa extranjera, de hecho, es el primer lugar con más de 60 mil 677 millones de dólares captados en los últimos 17 años, lo que rebasa a la banca, dobla lo que se ha invertido en bebidas y triplica lo que se ha captado en el país de operadores de servicios de telecomunicaciones inalámbricas.

Proveedores son la clave

Y la fortaleza de México no sólo es en su geografía y tratados comerciales –que deben ir viento en popa y trabajando cada día mejor, pues son muy relevantes– pero al analizar la captación de inversión extranjera directa, casi 60% de ella ha sido por empresas de proveeduría, lo que deja en México un terreno fértil para el otro 35% de inversión de plantas de ensamble y abre el panorama para muchos que quieren venir a invertir, pues saben que encontrarán los proveedores preparados, garantizando la producción de vehículos completos, una característica de nuestra industria que se ha hecho en el desarrollo de la misma en las últimas tres décadas.

¿Y cómo nos va en el mundo?

En el mundo, según estas cifras del conjunto de asociaciones automotrices del país, tanto de proveedores, distribuidores, productores y productores de vehículos pesados, México es hoy el séptimo productor mundial de vehículos y el primero en América Latina. Y como le comentaba al principio de estas líneas, 4.2 de cada 100 vehículos producidos en el mundo son “Hechos en México”, quedando en séptimo lugar luego de los gigantes productores, que son, en orden de volumen de producción: China, Estados Unidos, Japón, Alemania, India, Corea y nosotros como mexicanos. Lugares que se han mantenido constantes. Por debajo de nosotros está España y luego Brasil; sin embargo, esperamos abrir nuevo volumen con las plantas de Aguascalientes este 2018, a finales de año iniciar producción de BMW en San Luis Potosí, y Toyota alista nueva producción en el bajío.

No sin hacer menos que ya hay proyectos futuros que de realizarse también nos darán vanguardia como los autos eléctricos que Ford ha declarado armará en Cuautitlán, así como la producción aumentada de General Motors con su importante proyecto de la Blazer.

En autopartes subimos de lugar pues estamos en quinto lugar, primero en América Latina y 91% de todos los grandes proveedores del mundo están en el país, con un valor récord de producción de 87,721 millones de dólares el año pasado.

Los temas pendientes…

Es buen año para comprender lo que se ha hecho en la industria, la fortaleza en producción y exportación, tan sólo esta semana pude hablar con los directivos de KIA en México y ya tienen productos planeados para 59 países distintos, imagine lo que podemos hacer si realmente se tratan los temas coyunturales y se eleva el valor automotriz de México en el mundo. Pero primero, debemos fortalecer el mercado interno, un número que no ha sido fácil y que este año va en caída a mas del 8.0% en lo que va del año, responsable por esta variable es la confianza del consumidor, el acceso a financiamiento que se calcula esta por arriba ya del 70% de todos los autos que se venden, conseguir incentivos fiscales, incentivar los autos ecológicos de manera frontal, ver la manera más efectiva de modernizar el parque vehicular y bueno como se hace en otros países dejar de considerar el auto como un elemento eterno en las familias e implementar los programas de chatarrización. Y sin duda para llegar al potencial de mercado que debemos tener las medidas que eviten la importación ilegal de usados deberán seguir siendo rígidas.

Después de todo, la venta de autos nuevos conlleva un sinfín de beneficios, iniciando por los fiscales, dinero que recaudado mejora nuestro país. ¿Potencial? En un cálculo rápido, por cada mil habitantes de países en Latinoamérica, Chile y Argentina, venden el doble de unidades nuevas que nosotros, pero eso no es lo único, éstos dos países y Brasil, tienen tendencias de crecimiento y nosotros caemos según el estudio de las asociaciones de la industria automotriz (AMIA, AMDA, INA, ANPACT) dado a conocer en los “Diálogos con la industria” en su edición 2018.

Así el panorama tanto productivo como de mercado interno, se ve favorable ante un mundo globalizado que hoy exige calidad y países con capacidad logística para este negocio.

México es líder, tractos el mejor ejemplo

El séptimo lugar del mundo no es suficiente y debemos seguir creciendo, ya hay marcas que sus plantas mas grandes fuera de sus países se encuentran en México, como lo es la de Mazda en Salamanca y algunas son las de mayor tamaño en regiones completas como KIA en Pesquería en Nuevo León, que decir de la de Audi en Puebla o la constantemente renovada VW en Puebla, pero ahí no acaba todo el mejor ejemplo de vanguardia y atracción de inversión es el primer lugar de exportaciones de tracto camiones en el mundo, con 6,445 millones de dólares generados de la exportación de este tipo de vehículos, donde la estadística nos pone por arriba de todos los países, inclusive, por ejemplo, de Alemania que es el país que mas tractos produce en el mundo.

