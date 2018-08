Ex abogado de Trump se entrega al FBI; podría declararse culpable

Los defensores del ex abogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, buscaban negociar con los procuradores el martes en lo que podría conducir a un acuerdo para declararse culpable, de acuerdo con dos personas al tanto de la investigación de fraude financiero.

Cohen comparecerá ante una corte federal en Nueva York en las próximas horas.

De llegar a un acuerdo, Cohen se declararía culpable con el compromiso de cooperar con los fiscales, dijeron las fuentes, que hablaron con The Associated Press bajo la condición de anonimato por no estar autorizadas a comentar públicamente sobre el caso.

Cohen fue visto horas antes al salir de su apartamento y dirigirse a la oficina de uno de sus abogados, el ex fiscal federal Guy Patrillo, en el centro de Manhattan. En el edificio del tribunal, agentes de seguridad habían colocado barricadas frente a la entrada principal.

Tanto los abogados de Cohen como la fiscalía federal se negaron a hacer declaraciones.

Cohen fue quien pagó a Stormy Daniels

El New York Times también asegura que el pacto afecta también a la investigación sobre los presuntos pagos efectuados por Cohen a varias mujeres para mantener silencio sobre sus relaciones con Trump.

Entre ellos figura el negociado con la actriz porno Stormy Daniels, a quien el magnate neoyorquino abonó 130 mil dólares a través de su letrado, algo que ha reconocido el propio presidente.

La investigación en este caso se centra en la posibilidad de que ese y otros pagos violen las leyes sobre la financiación de campañas electorales.

Según el New York Times, Cohen se declarará culpable de violación de esas normas, así como de varios cargos de fraude bancario y fiscal.

El diario neoyorquino Daily News, que también informó hoy del acuerdo con las autoridades, coincide en que el acuerdo abarcará todas esas cuestiones.

El FBI registró el 9 de abril la oficina de Cohen en Nueva York y confiscó documentos relacionados con distintos asuntos, entre ellos los supuestos pagos a Stormy Daniels.

Recientemente, el propio Cohen filtró a CNN una grabación en la que él y Trump hablan antes de las elecciones de 2016 sobre otro posible pago para silenciar a la exmodelo de Playboy Karen McDougal, quien asegura haber tenido un idilio con el ahora presidente.

Con información de EFE y AP

