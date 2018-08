John McCain suspende el tratamiento de su cáncer cerebral

El senador republicano estadounidense John McCain ha decidido suspender el tratamiento de su cáncer cerebral, que lo ha alejado de la política en los últimos meses, informó hoy su familia.

"Con su fuerza de voluntad habitual, ahora ha optado por interrumpir el tratamiento médico", señaló la familia de McCain en un comunicado.

My family is deeply appreciative of all the love and generosity you have shown us during this past year. Thank you for all your continued support and prayers. We could not have made it this far without you – you've given us strength to carry on. pic.twitter.com/KuAQSASoa7

— Meghan McCain (@MeghanMcCain) August 24, 2018