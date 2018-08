El mexicano con la mejor marca en el Maratón de la CDMX 2018

Juan Joel Pacheco fue el primer mexicano en cruzar la meta del Maratón Telcel de la Ciudad de México en el Estadio Olímpico Universitario. Logró terminar en sexto lugar tras parar el cronometro en 2:18:20, apenas 8 minutos detrás del ganador Titur Ekiru de Kenia.

Pacheco concluyó su segunda participación en el certamen y comentó que en su primera experiencia se desmayó y no terminó el recorrido:

"Estoy contento y muy feliz, todavía no me la creo. Pasé el 30 y me sentí muy bien. El nivel es genial, es la mejor carrera que he corrido en mi vida. Ayer platicaba con mi mujer y le decía que todos podíamos solo necesitábamos trabajar y tener la mentalidad. Corriendo en casa es lo mejor, la piel se me hace chinita con el apoyo y lo último fue lo más difícil, fue un trayecto pesadísimo, es mi segundo Maratón porque en el primero me desmayé, entonces estoy muy muy contento”, comentó a Marca luego de finalizar su participación.

Felicitamos a Joel Pacheco, primer mexicano en cruzar la meta del #MaratónCDMX. ¡Enhorabuena! #CapitalDelDeporte pic.twitter.com/ATriEndD8T — Gobierno CDMX (@GobCDMX) August 26, 2018

También comentó que su preparación únicamente era para recorrer 30 kilómetros, sin embargo, con el apoyo de la gente logró colarse al Top 10 de la competición.

“Me sentí bien todo el recorrido, quería correr 25 o 30 kilómetros, tal vez por eso fui al grupo puntero, pero me sentí bien, me paré en el 30 porque me dijo mi entrenador. Cuando paré la gente me motivó y seguí, se dieron las cosas” comentó el mexicano.

