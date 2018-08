Mata youtuber a una madre y a su hija por circular en dirección contraria

El youtuber Trevor Heitmann conocido como McSkillet, ha perdido la vida en un accidente de trafico en San Diego, Estados Unidos, a los 18 años, al circular en dirección contraria. En el siniestro han perdido la vida una mujer y su hija de 12 años

El pasado jueves el joven conducía un coche de alta gama en dirección contraria, a una velocidad de 160 kilómetros por hora. Esto produjo que el coche del youtuber impactara contra un coche en el que viajaba una mujer de mediana edad, junto a su hija de 12 años.

#BREAKING 3 people are confirmed dead in what witnesses are calling a wrong-way crash on Northbound 805. pic.twitter.com/QeMX7NF6H2

Aileen Pizarro y su hija Aryana Pizarro perdieron la vida en acto. Dos hijos de la mujer se han visto obligados a usar una conocida plataforma para recaudar fondos y poder pagar los gastos de los funerales.

Thanks to our firefighters, medics, @SanDiegoPD & CHP for putting out the fire and providing compassionate care to those involved in this horrific crash. WB Miramar Rd to NB I-805 re-opened to traffic. pic.twitter.com/ZvEhGpvJ7c

