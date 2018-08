Aislinn Derbez casi muestra los senos en Instagram

Toda una aventura llena de cosas inesperadas, sensaciones desconocidas, altibajos, mucha emoción y también mucha confrontación interna… muchos cambios en muy poco tiempo, y el cambio siempre da un poco de miedo e inseguridad (además yo suuuper segura de trabajar los primeros 6 meses de embarazo pero nunca pensé que los primeros 3 meses tendría malestares tan terribles! 😱😂). Ahora de un tiempo para acá se ha vuelto una etapa de mucha conexión con este bebé, reflexión y aún más amor con la gente que me rodea… Demasiado agradecida y feliz de tener al esposo más paciente y amoroso del mundo @mauochmann 😍😂 Gracias @lorochmann por mi sesión de fotos! 😘 #23weekspregnant 🤰🏻 An adventure full of unexpected things, unknown sensations, ups and downs, lots of emotions and also a lot of internal confrontation… too many changes in a very short time, and change always brings some fear and insecurities (besides I was sooo sure to work the first 6 months of pregnancy but never thought that the first 3 months would feel so bad😱😂). Now it's been a stage of more connection with this baby, and more love with the people around me… I'm so thankful and happy to have the most patient and loving husband in the world @mauochmann 😍😂 Thanks @lorochmann for my photos! 😘 #23weekspregnant

