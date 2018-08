Atribuye "El Bronco" amenazas de bomba en casinos a maridos celosos

Luego de que en días pasados se reportaron amenazas de bomba en varios casinos de Nuevo León, el gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, sostuvo que podría tratarse de un marido molesto porque su esposa se va a las casas de apuestas.

En entrevista, el mandatario estatal descartó por completo que este tema esté relacionado con la delincuencia.

“Más bien que son temas ahí, de competencias ¿no?, en términos de eso, a veces algún marido que tiene una señora que no le quita la maña de ir al casino avisa a ver si la señora se asusta y no se asusta. La verdad es que no hemos encontrado nada”, expuso.

Mencionó que pueden ser muchas circunstancias que no necesariamente tienen que ser de la delincuencia.

El 18 del presente, una llamada anónima alertó de la presencia de artefactos explosivos en diversos casinos de la entidad como el Foliatti, Viva México y New York, lo que ocasionó una intensa movilización e incluso en algunos casos la evacuación de las casas de juego.

