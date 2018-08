Migración no debe atenderse con la militarización de las fronteras: AMLO

Tras la reunión con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se debe atender el fenómeno migratorio desde una perspectiva de derechos humanos y no con el uso de la fuerza como se ha hecho en las fronteras.

“En América se debe enfrentar el fenómeno migratorio con el desarrollo de los pueblos, no optar, se ha hecho, sólo con el uso de la fuerza. No ver el fenómeno migratorio como un asunto de militarización de las fronteras, sino atenderlo desde sus causas y ofrecer mejores condiciones de vida y de trabajo para que la gente no se vea obligada a migrar”, declaró.

Destacó que la migración sea optativa no obligatoria, por ello, todos los países deben impulsar el desarrollo de los pueblos con programas para actividades productivas, empleos, bienestar para que la gente pueda tener la oportunidad de trabajar y ser feliz donde nació y está su cultura y tradiciones.

Adelantó que acordó con el mandatario guatemalteco continuar con los encuentros para que las cancillerías trabajen para definir un programa de desarrollo y cooperación bilateral.

Por su parte, el mandatario Jimmy Morales dijo que quieren que la inversión siga creciendo en su país, porque el comercio que se da en las fronteras entre México y Guatemala es importante, por lo que es importante hacer florecer.

“Es importante el fortalecimiento de las actividades comerciales y fiscales para atender problemas sociales entre las naciones”, dijo Morales.

Añadió que entre el Salvador, Honduras y Guatemala se fortalecieron los filtros aduaneros, lo que da como resultado acortar tiempos en los negocios, pues si antes tardaban cinco días ahora se tardan cinco minutos en cruzar las fronteras.

