¡Una más! Renuncia consejero jurídico de la Casa Blanca

l presidente Donald Trump anunció el miércoles que el consejero jurídico de la Casa Blanca, Don McGahn, renunciará en los próximos meses, una vez que el Senado vote sobre la designación del juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema. Esto dejará vacante un puesto que ha estado en el centro del conflicto generado por la investigación del fiscal especial sobre la injerencia rusa y la presunta colusión del equipo de campaña de Trump.

A diferencia de otras renuncias menos amigables, Trump elogió al abogado, al afirmar que ha "trabajado con Don por mucho tiempo y ¡realmente aprecio sus servicios!". Su partida estaba prevista a medida que se acercan las elecciones de noviembre y la ratificación de Kavanaugh, la segunda oportunidad del presidente de dejar su impronta en la Corte.

White House Counsel Don McGahn will be leaving his position in the fall, shortly after the confirmation (hopefully) of Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court. I have worked with Don for a long time and truly appreciate his service!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2018