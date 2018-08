Cayó el café, pero México va para arriba: Philipp Navratil

En la lucha por fomentar el consumo de café, Nestlé México apostó por las cosechas nacionales y asomar a quienes se encargan de sembrar el producto.

En una entrevista con Publimetro, el vicepresidente ejecutivo de Cafés y Bebidas de Nestlé México, Philipp Navratil, dijo que a través de la marca Nescafé se invirtieron 205 millones de pesos para apoyar a los caficultores.

¿Cuál es el plan para apoyar a los caficultores?

— Nosotros situamos la inversión mayor a los 200 millones de pesos, pero eso es solamente en dinero. Tenemos mucha inversión en otras áreas, como en agrónomos que están en el campo con los caficultores. Desde hace más de 70 años compramos campo. Dicha compra la hacemos lo más directo posible con el caficultor y luego empezamos a darles asistencia técnica y plantas mejoradas para mejorar la productividad.

En ese sentido se realiza la inversión. Les vendemos las plantas a muy bajo costo (uno o dos pesos) porque generalmente lo regalado no se cuida y vimos que así hay mejor rendimiento. No es un esfuerzo filantrópico. No es un ‘yo te regalo plantas porque soy un buen ciudadano’. Lo que nosotros queremos es crear ese valor compartido.

Actualmente le compran a 80 mil caficultores, ¿piensan expandir ese número?

— Sí. Nosotros tomamos en cuenta 80 mil caficultores, de los cuales 20 mil están afiliados al Plan Nescafé y mil de ellos son representados en los frascos de la campaña Tributo al campo. De nuevo, el café en México está teniendo un crecimiento. Hubo una caída muy fuerte, pero hoy México volvió a ser relevante.

Nosotros le damos al caficultor plantas que mejoran su producción. Vemos que muchos se animan y vuelven a sembrar café en vez de otros cultivos. Creo que va a haber más caficultores, porque también hay un mercado más premium que implica mejor café y mejor precio.

¿Cómo pinta el futuro tras el acuerdo que se cerró entre Nestlé y Starbucks?

— En general, el consumo de café en México va a seguir creciendo porque aún se toma muy poco. Es menos de la mitad per cápita que en Estados Unidos o Brasil, por ejemplo. Lo que se anunció el martes pasado es una alianza entre Nestlé y Starbucks donde Nestlé tiene el derecho de comercializar productos de Starbucks, donde hoy nosotros somos fuertes. En cuanto a cafeterías, seguimos siendo competidores.

En México vamos a tener tres marcas muy emblemáticas: Nescafé, Nespresso y Starbucks. Pensamos que con estas tres opciones vamos a poder llegar a más consumidores, vamos a ser más relevantes y captar crecimiento especialmente en el mercado premium. Para nosotros, Nescafé va a seguir siendo la marca grande de café en México.

La campaña

El presidente ejecutivo de Nestlé México, Fausto Acosta, comentó que este próximo septiembre se lanzará una edición especial de Nescafé Clásico, en la que aparecerán los rostros de más de mil caficultores mexicanos, como un homenaje a quienes trabajan el producto en Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

Fausto Acosta, comentó que este próximo septiembre se lanzará una edición especial de Nescafé Clásico, en la que aparecerán los rostros de más de mil caficultores mexicanos, como un homenaje a quienes trabajan el producto en Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Dijo que desde el primer día del mes estarán a la venta medio millón de frascos, los cuales estarán disponibles en las tiendas de autoservicio del país.

Datos

16.7 millones de plantas ha entregado la marca desde su lanzamiento en 2010, a 16 mil 972 productores.

7,576 hectáreas renovadas

50,865 entrenamientos en buenas prácticas en producción de café.











Publicidad











.