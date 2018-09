Birmania condena a dos periodistas de la agencia Reuters

En medio de fuertes muestras de rechazo internacional, un juez birmano condenó hoy a siete años de prisión a dos periodistas de la agencia Reuters por vulnerar secretos oficiales mientras investigaban una matanza de rohinyás.

Los jóvenes reporteros birmanos Wa Lone y Kyaw Soe Oo fueron detenidos el pasado 12 de diciembre con documentos supuestamente confidenciales que les acababan de entregar unos policías.

"No tengo miedo. No he hecho nada malo. Creo en la justicia, la democracia y la libertad", dijo Wa Lone tras escuchar el veredicto y ante los sollozos de sus familiares en un tribunal de Rangún, la antigua capital de Birmania (Myanmar).

Cuando fueron detenidos, los periodistas investigaban el asesinato de una decena de musulmanes rohinyás descubiertos en una fosa común en la aldea Inn Din en el estado Rakáin (oeste), masacre por la que siete soldados birmanos fueron más tarde condenados a diez años de prisión.

Wa Lone, de 32 años, empezó a trabajar para Reuters en 2016, mientras que Kyaw Soe Oo, de 28 años y natural de Rakáin, fue contratado por la agencia de noticias con sede en Reino Unido en septiembre del año pasado.

El juez Ye Lwin, que leyó durante una hora la sentencia, dijo que los reporteros "intentaron dañar los intereses del Estado" y que eran culpables de violar la Ley de Secretos Oficiales, una norma de la época colonial.

"Es un mensaje claro a los periodistas de Birmania: mantened la boca cerrada", dijo el abogado de la defensa, Khin Maung Zaw, tras el fallo ante un numeroso grupo de reporteros, algunos de los cuales vestían camisetas con el lema "El periodismo no es un crimen".

La sentencia de hoy, que puede ser recurrida a instancias superiores, supone para muchos un mazazo a la libertad de prensa en la incipiente democracia birmana después de que el partido de Aung San Suu Kyi ganara de manera arrolladora las elecciones en 2015 tras décadas de dictadura militar.

"Es un gran paso atrás en la transición hacia la democracia de Birmania, es incompatible con el estado de derecho y la libertad de expresión", aseguró en un comunicado el director general de Reuters, Stephen J. Adler.

Protestas contra la sentencia

La Delegación de la Unión Europea en Birmania indicó que "las penas de prisión para Wa Lone y Kyaw Soe Oo deberían revisarse y los dos periodistas ser liberados inmediatamente y sin condiciones".

A la condena se unieron la organizaciones Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH), que pidieron tanto la retirada de los cargos como la liberación inmediata de los periodistas.

Y es que los dos reporteros siempre han mantenido su inocencia y aseguran que fueron víctimas de una trampa.

Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció hoy como una "farsa" la sentencia condenatoria contra dos periodistas birmanos de la agencia Reuters condenados en su país en relación con la investigación que llevaron a cabo sobre una matanza de miembros de la minoría musulmana de los rohinyás.

Los periodistas fueron sentenciados en Rangún a siete años de cárcel por vulnerar la Ley de Secretos Oficiales en Birmania.

"Es un día negro para la libertad de prensa en Birmania", subrayó en un comunicado RSF, que criticó las falsedades de la instrucción e hizo hincapié en que el "delito" de Kyaw Soe Oo y Wa Lone es "investigar la masacre de 10 civiles rohinyás".

Hoy se cumple un año y un día de la matanza de los diez civiles rohinyás en el pueblo de Inn Dinn, al norte del estado de Ankara, un crimen por el que han sido condenados siete militares birmanos.

El secretario general de Reporteros, Christophe Deloire, consideró que la condena de los periodistas "pone en cuestión el proceso de transición democrática en Birmania" e hizo un llamamiento "a las autoridades del país, comenzando por la jefa del Gobierno" y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, para que los ponga en libertad.

Birmania ocupa el puesto 137 entre 180 países en la lista mundial de libertad de prensa establecida por RSF.

