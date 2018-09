Trump critica el libro de Woodward sobre la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, atacó hoy duramente el libro del periodista Bob Woodward que describe una Casa Blanca de "manicomio" y aseguró que es una "vergüenza" que se base en "historias totalmente inventadas".

"¿No es una vergüenza que alguien pueda escribir un artículo o libro con historias totalmente inventadas y formar la imagen de una persona que es literalmente el exacto opuesto a los hechos, y se vaya sin castigo o coste?", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

Isn’t it a shame that someone can write an article or book, totally make up stories and form a picture of a person that is literally the exact opposite of the fact, and get away with it without retribution or cost. Don’t know why Washington politicians don’t change libel laws?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2018