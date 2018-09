Tiroteo en Cincinnati deja 3 muertos y 5 heridos

Un tiroteo ocurrido por la mañana de este jueves en un Fifth Third Bank, en Fountain Square de Cincinnati, Estados Unidos, dejó tres personas sin vida y cinco heridas más; fue detenido un sospechoso del atentado, informó la policía local.

"Escuché de ocho disparos, y en realidad me puse de rodillas. Primero me puse en tierra y luego empezaron a venir todos los policías", dijo el testigo James Walker al medio WLWT.

Shots fired in downtown Cincinnati. Someone being taken away by ambulance. Buildings on lock-down. pic.twitter.com/5JRu8nbzTT

— Carl Brown (@imCarlBrown) September 6, 2018