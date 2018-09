Adolescentes muestran senos y se dejan tocar hasta por 50 pesos

Cuernavaca, Morelos.- Además de los denominados "packs", que son compartidos a través de redes sociales, adolescentes muestran sus senos desnudos a cambio de 20 pesos y por dejar tocarlos cobran 50.

Autoridades del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la entidad detectaron esta nueva modalidad entre estudiantes de secundaria y preparatoria, la cual se suma al intercambio y venta de fotografías de índole sexual.

"El fenómeno se da más en secundarias donde las jovencitas a sus compañeros les cobran 20 pesos por mostrar sus senos en vivo y 50 pesos por tocarlos tres segundos, eso es lo que se ha suscitado en algunas secundarias, se ha hecho la observación a la parte directiva que se tiene que canalizar directamente a una parte sicológica, porque aquí hay que tratarlo de esta manera", expresó Dante Chávez García, director de Prevención del Delito del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Morelos., .

Las adolescentes, agregó, en la mayoría de los casos no lo hacen necesariamente por necesidad, sino como una práctica para generar dinero extra.

"Muchas de las ocasiones, por desgracia, no es por necesidad, tal parece que ya es una cuestión normal para ellas, comprar cosas, o un mejor celular que papá y mamá no les pueden dar o alguna otra cosa que por desgracia la economía que hay en familia no les permite adquirir, entonces ese poder adquisitivo que les da un fenómeno de esa naturaleza las jovencitas lo ven con mucha libertad y con mucha facilidad", dijo., .

Adolescentes entrevistados confirmaron que esta forma de ganar dinero ha venido en aumento en sus escuelas.

"En la secundaría sí sabía de todas las niñas que pasaron sus fotos tenían como una galería y las vendían a cinco pesos, a diez, dependiendo de la niña que sea. Por lo que llegué a escuchar y por lo que me decían era de todo, tanto en ropa interior, como desnudas", dijo una alumna de bachillerato., .

"La chava busca dinero y pues por tal motivo, razón o que lo necesite pues se deja tocar y ya", dijo otro estudiante.

En algunos casos han sido detectados por las autoridades "archivos históricos" con cientos de fotografías que incluyen datos como el nombre, dirección, teléfono y una especie de "calificación" otorgada por los "usuarios" de las galerías a las personas que aparecen desnudas en ellas.

Lee la historia completa en La Silla Rota