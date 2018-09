Huracán 'Florence' se convierte en categoría 1 en el Atlántico

El huracán Florence y las tormentas tropicales Isaac y Helene prosiguen este domingo su avance en aguas del Atlántico, la primera de ellas con posibilidad de impactar las costas del sureste de EU. como huracán de categoría mayor, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de EU.

El ojo de Florence, que se encuentra 985 kilómetros al noreste del norte de las islas de Sotavento (Antillas Menores), puede impactar en las costas de las Carolinas, en el sureste de EU, la madrugada del próximo viernes, de acuerdo con al boletín de las 15.00 GMT del centro meteorológico.

Here are the key messages on Hurricane #Florence as of 5pm EDT. Florence is expected to become a major hurricane tomorrow, and there is an increasing risk of coastal storm surge flooding and freshwater flooding from heavy prolonged rainfall when the hurricane approaches the U.S. pic.twitter.com/SqfUHdFCvE

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 9, 2018