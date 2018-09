La respuesta de Lainez tras burla de Miazga

Matt Miazga fue el futbolista estadounidense que se burló de Diego Lainez por su estatura durante el enfrentamiento amistoso ante la Selección mexicana; sin embargo, el joven del América se mostró maduramente ante la situación.

Te puede interesar: Agustín Marchesín se disculpa por agresión sobre canterano del América

"Para mí no fue ni una ofensa ni nada. El partido estaba muy reñido y pues, bueno, a mí la verdad me da igual eso. Lo importante es lo que se hizo en la cancha, el trabajo. Y cada quien tiene su forma de pensar", sentenció Lainez al término del partido.

Asimismo aseguró que el enfrentamiento entre ambos son temas futbolísticos, por lo que no le resultó ofensivo la acción de Miazga. "No todos vamos a ser de la misma estatura. Unos somos más pequeños, otros son altísimos, otros son medianos. Pero, bueno, no pasa nada. Es algo totalmente del fútbol. A mí no me ofende de ninguna manera, él capaz está con su gente, no sé. Yo tranquilo. No se me hace una ofensa como tal".

TE RECOMENDAMOS

FOTOS: Esta es la privada de Culiacán donde los vecinos no quieren a Maradona