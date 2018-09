Trump cuestiona sin pruebas la cifra de muertos por el huracán en Puerto Rico

El presidente estadounidense, Donald Trump, discutió este jueves que tres mil personas murieran como consecuencia del paso del huracán María hace casi un año en Puerto Rico, y acusó sin pruebas a los demócratas de manipular los datos con fines políticos.

Trump, que acostumbra a cuestionar incluso datos oficiales o fácilmente demostrables cuando los percibe como una crítica a su gestión, generó una fuerte polémica en el país al negar que esa tormenta provocara casi tres mil muertes, como indica un reciente informe académico respaldado por las autoridades puertorriqueñas.

"Tres mil personas no murieron en los dos huracanes que azotaron Puerto Rico. Cuando me fui de la Isla, DESPUÉS de que la tormenta la hubiese golpeado, tenían entre 6 y 18 muertos. A medida que pasó el tiempo, no subió mucho. Luego, mucho tiempo después, se empezaron a reportar cifras realmente grandes, como tres mil", tuiteó Trump.

3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000…

