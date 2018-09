Así celebró Donald Trump la Independencia de México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a todos los mexicanos por motivo del Día de la Independencia.

"Felicidades a todos nuestros amigos mexicanos en su Día de la Independencia", escribió a través de su cuenta de Twitter.

No te pierdas:

Agregó que pronto ambas naciones estarán haciendo grandes cosas juntas.

Congratulations to all of our Mexican friends on National Independence Day. We will be doing great things together!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2018