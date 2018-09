5 puntos clave para entender el conflicto comercial entre China y EU

China reaccionó este martes la inminente entrada en vigor de nuevos aranceles en Estados Unidos a los productos chinos importados por valor de 200 mil millones de dólares con el anuncio de una nueva tanda de gravámenes a bienes estadounidenses por 60 mil millones de dólares.

Este anuncio se produce poco después de que el Ministerio chino de Comercio advirtiera de que estaba obligado a tomar represalias equivalentes, sin precisar cuáles, y pidiera al presidente estadounidense, Donald Trump, que rectificara "a tiempo".

Los productos chinos que serán afectados suman más de cinco mil, entre los que se incluyen bolsos, arroz o prendas textiles, y se les aplicarán gravámenes del 10%, que podrían incrementarse hasta el 25% a partir de enero si ambos países no alcanzan un acuerdo, según amenazó el mandatario estadounidense.

En teoría, las tarifas harán que los productos fabricados en Estados Unidos sean más baratos que los importados, y así alentarán a los consumidores a comprar productos estadounidenses.

La idea de Trump es que las medidas impulsen las empresas locales y apoyen la economía nacional.

La Casa Blanca espera que el riesgo de daño a la economía china convenza al gobierno de Pekín para que cambie sus políticas.

"Estamos profundamente apesadumbrados", afirmó el Ministerio de Comercio de China. A pesar de que es la tercera vez en el año que Estados Unidos le impone aranceles a sus productos, la dependencia china manifestó su esperanza en que "Estados Unidos reconozca las consecuencias dañinas de su acción y rectifique a tiempo con medidas convincentes".

Finalmente Pekín ha moderado las contramedidas a unos cuatro tipos de productos por valor de 60 mil millones de dólares.

"A pesar de la decidida oposición de China y a la presentación de quejas formales, Estados Unidos ha insistido en adoptar una postura errónea, violando las normas de la Organización Mundial del Comercio", señalaron en un comunicado las autoridades de Pekín, que ya habían amenazado con tomar esta medida si Washington dictaba nuevas tasas.

Es posible que la respuesta de China desencadene nuevas medidas de Trump, quien, según dijo el lunes, está dispuesto a imponer una nueva oleada de tarifas a productos por valor de 267 mil millones de dólares en caso de que hubiera reacción de Pekín.

También, el presidente estadounidense Donald Trump, acusó a China de tratar de "impactar activamente" en las elecciones legislativas de noviembre, esto, como respuesta a las sanciones comerciales impuestas al gigante asiático por parte de Washington.

"China ha afirmado de manera abierta que está tratando activamente de impactar y cambiar nuestra elección atacando a nuestros granjeros, rancheros y trabajadores industriales por su lealtad a mi", afirmó Trump.

China has openly stated that they are actively trying to impact and change our election by attacking our farmers, ranchers and industrial workers because of their loyalty to me. What China does not understand is that these people are great patriots and fully understand that…..

…..China has been taking advantage of the United States on Trade for many years. They also know that I am the one that knows how to stop it. There will be great and fast economic retaliation against China if our farmers, ranchers and/or industrial workers are targeted!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2018