Stormy Daniels revela secretos del encuentro íntimo con Donald Trump

La actriz porno Stormy Daniels reveló nuevos detalles de su encuentro íntimo con Donald Trump, los cuales incluso involucrana un personaje de la saga de videojuegos Mario Kart.

"Me quedé allí, molesta porque estaba teniendo sexo con un tipo con pubis de Yeti y un pene como el personaje de Mario Kart", explicó Daniels al periódico británico The Guardian.

Ante tal declaración las redes sociales situaron entre las tendencias a Mario Kart, causando conmoción por la comparación entre Toad, el personaje de hongo y el mandatario estadounidense.

MARIO KART IS TRENDING OMG I BET A NEW GAME IS COMI… pic.twitter.com/qWImljDdsg

— Tony Posnanski (@tonyposnanski) September 18, 2018