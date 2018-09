Acusan a Fiscalía de esconder evidencias sobre tráiler con cuerpos

Este miércoles continuó la crisis por la existencia de dos tráileres con cadáveres sin identificar que sobresaturan el Servicio Médico Forense. El ex titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Saúl Cotero Bernal, ofreció una rueda de prensa donde acusó que la Fiscalía estatal al parecer trató de esconder evidencia sobre la condición de los cuerpos antes de la revisión que efectuó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CNDH).

Desde la madrugada circuló un par de fotografías donde se aprecian dos cajas frigoríficas, una de ellas abierta y con cuerpos amontonados en su interior. Los cuerpos están cubiertos con bolsas negras y amarrados con cinta; el piso se ven rastros de fluidos que caen por el borde de la puerta del contenedor y su defensa. En otra imagen se ve a una persona con traje especial caminando sobre los cuerpos.

“Es que iba a ir la Comisión Nacional de Derechos Humanos y le tuvieron miedo y llegaron y aventaron. No esto que esperanzas que yo lo permitiera”, señaló Cotero, quien se deslindó del trato otorgado a los cadáveres. “Jamás, es terrible, eso no puede ser, es grave, es lamentable que estén cubriendo sus cosas de ineficiencia de esa manera tan atroz”.

FOTO: Cortesía

El ex director aseguró que estas fotos fueron tomadas la tarde de este martes.

Originalmente el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara afirmó que los cuerpos estaban perfectamente dispuestos dentro las cajas de los tráileres con sus respectivos indicativos.

Cotero acusó que el pasado 4 de septiembre y sin dar aviso, dos patrullas de la policía estatal fueron las que resguardaron la salida del tráiler refrigerante cargado con más de 150 cuerpos hacia una bodega de la colonia La Duraznera en Tlaquepaque.

El ex funcionario afirmó que no existe documento alguno sobre la autorización para la salida de dicho vehículo, no documentación que aprobara el traslado a otro lote en Paseos del Valle Tlajomulco.

“Con nosotros solamente llegaron los policías. Sólo se me dijo que pasó por la noche, y que dos patrullas se los llevaron. El jefe de seguridad permitió el ingreso. ¿Quién lo permitió o quién lo ordenó? no sé, debió de ser la fiscal central o el fiscal general”, expresó Cotero Bernal.

El ex director reconoció que él solicitó mover el primer tráiler con cadáveres del patio de la institución para acomodar un segundo, pero la orden y quien sacó el tráiler fue la Fiscalía del Estado.

Publimetro cuenta con una copia del documento donde el IJCF signa que apoyará a la Fiscalía General con un espacio para el asentamiento de la caja de refrigeración contratada y pagada por la Fiscalía.

La renta de la caja fue aprobada por el entonces fiscal Eduardo Almaguer, la fiscal central, Marisela Gómez Cobos, el director jurídico del IJCF, y Cotero Bernal.

El ex funcionario afirmó que no procederá legalmente contra el gobierno del Estado, pero si afirmó que él desde hace años había denunciado las carencias que tenía el IJCF para dar cabida a los cuerpos.

Cotero concluyó que pedirá protección pues teme por su integridad física tras dar a conocer las irregularidades en el organismo.

Denuncia cadáveres en banquetas y suelo del Instituto de Ciencias Forenses

En entrevista radiofónica con la periodista Gricelda Torres, el ex director jurídico del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Daniel Castañeda Grey, informó que la fotografía que se divulgó en redes sociales corresponden a este martes.

Coincidió Castañeda que los empleados estuvieron arrojando un centenar de cuerpos a uno de los dos tráileres estacionados en el patio del instituto, para evitar que los viera el personal de la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos.

El problema radica en que los cuerpos permanecieron meses tirados en las banquetas y suelo del instituto descomponiéndose porque no tenían congeladores disponibles para almacenarlos. Este centenar de cadáveres correspondían a restos localizados recientemente en fosas clandestinas, algunos con más de ocho meses de evolución.

Agregó el ex funcionario que los cuerpos estuvieron emanando grasas y olores porque no estaban en congeladores e incluso utilizaron equipos para ocultar los olores.

Advierten más destituciones por el escándalo de los tráileres

El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, afirmó que en las próximas horas habría más destituciones por el caso de los dos tráileres con cadáveres.

“El señor Gobernador por eso se instruyó para que se destituyera a esta persona y decirles que más tarde dentro de las investigaciones que se están llevando podremos dar a conocer otros nombres”. Señaló que posteriormente darían a conocer un comunicado sobre esta situación.

Trascendió que la tarde de ayer todo el personal de alto rango de la Fiscalía fue citada a una reunión de puerta cerrada con el secretario general de Gobierno para analizar la crisis.