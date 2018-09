"Gracias por rescatar a mi mamá": A un año del 19S la tristeza sigue en el corazón de los damnificados

"Fueron momentos muy difíciles", así es como Sara recuerda los estragos que dejó el terremoto del 19 de septiembre de 2017 donde su madre, la actriz Adela Peralta Leppe de 87 años, fue rescatada tras permanecer 32 horas bajo los escombros de su casa ubicada en Rancho de los Arcos 32.

Hombro a hombro con el colectivo Damnificados Unidos de la Ciudad de México, Sara acudió al homenaje del Multifamiliar de Tlalpan que realizaron vecinos, voluntarios y damnificados, a los héroes y fallecidos de aquel trágico día.

“Yo no sé de leyes, sólo sé que mi mamá ya no está. No sé de nada de lo que pasó con el gobierno, de eso nos apoyan aquí en Damnificados Unidos. Yo sólo quiero la casa que pagó mi mamá y que la extraño mucho."

Como Sara existen cientos de familias con desgarradoras historias que contar y que motiva su lucha hasta conseguir respuesta por parte de las autoridades, que a un año se han visto rebasadas.