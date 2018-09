¿Cómo hacer sentir a los demás con una foto?

Hacer un buen disparo puede ser complicado, pero es aún más difícil generar y transmitir un sentimiento al espectador a través de él. Muchos fotógrafos, incluso los más experimentados, se esfuerzan por hacernos sentir con sus imágenes. Dave Nitsche, fotógrafo conceptual y especialista en fotografía de sentimientos, habló con Metro y dio algunos consejos sobre cómo lograr ese objetivo.

Dave Nitsche,

especialista en fotografía de sentimientos con sede en EE.UU.

P: ¿Están conectadas la psicología y la fotografía?

– Nunca me habían preguntado eso antes. Buena pregunta. No estoy entrenado en psicología, pero tendría que decir que sí. Veo la psicología como la comprensión de uno mismo. Las únicas fotos reales que tomas son desde dentro. Sí, por supuesto, hay fuentes externas, pero tus propias emociones conducen lo que haces clic… y, puedo añadir, eso no importa si es conceptual, retrato, paisaje, etc. Es una extensión de ti mismo, así que la psique tiene que estar en él.

P: ¿Qué debe tener una fotografía para hacer sentir al espectador?

– Honestidad. Pureza y sencillez. Si miras mis imágenes, son un relato muy viable de mi vida. Muestran lo bueno y lo malo y no puedes tener miedo de mostrarte a ti mismo por lo que eres. Es difícil ser tan honesto y también da miedo. Mostrarle a la gente que no eres perfecto, o que has tenido problemas serios, no es algo para lo que estamos diseñados. He mostrado cada cosa fea en mi vida. Fui honesto. Recibí un golpe aquí y allá pero no puedes crear nada si no eres honesto.

P: ¿Cuáles son los principales retos para hacer una foto que nos haga sentir?

– Tengo dos tipos diferentes de imágenes. Los que significan algo para mí que nadie conseguirá, y los que son más sencillos. Todavía tienen que ser honestos, pero con un concepto que otros puedan tomar. Son muy personales pero no tan ocultos. Estuve dando una clase en la escuela en línea de Bryan Peterson por un tiempo. Un estudiante me preguntó: "¿Cómo puedo hacer que un objeto inanimado parezca amor?" Tomé una foto en 5 minutos que mostraba amor. A toda la clase le encantó y lo consiguió. Ahora me doy cuenta de que soy un poco raro. Sólo lo entiendo. Es un talento que Dios me dio. No siempre es tan fácil. He luchado con ideas durante años para ser honesto, pero una vez que lo he conseguido, nada me ha impedido capturarlo. Soy un tipo con suerte.

P: ¿Qué consejo les daría a los participantes del Metro Photo Challenge para que tomen fotos que causen emociones?

– Mira la foto con ojos objetivos. Sé tu peor crítico. Si estás tomando una foto de algo feliz, asegúrate de sonreír cuando lo mires. Si estás triste, mejor que tengas una lágrima corriendo por tu cara. Muéstrelo a la gente antes de enviarlo y velo cuando lo miren. No aceptes lo que dicen, usa tus ojos para ver cómo reaccionan. La mayoría de la gente cercana a ti dirá que se ve muy bien, pero pocos tienen la habilidad de decir "¡Wow, eso apesta!" Si encuentras a alguien que pueda hacer eso, quédate cerca de ellos. La crítica dura es importante.

P: ¿Qué tipo de sentimientos te gusta ver en las fotos?

– Todo… Nada está fuera de los límites en lo que a mí respecta. La mayoría de los míos son oscuros. No soy bueno expresándome con la voz, o con palabras, cuando se trata de mi lado oscuro. Usé la fotografía para sacarlo a la luz. Cuando estaba aprendiendo por primera vez, me sorprendí a mí mismo de lo oscuro que era mi interior. Me despertó un poco. Creo que cualquier emoción, bien demostrada, es totalmente válida.

Dalí es mi héroe. Él es mi principal influencia. Veo feliz, triste, violento, esperanzado… Veo todo en sus obras. Qué artista era. Nunca pude crear nada como él…. Por eso me llamo a mí mismo fotógrafo, no artista. Artista es una etiqueta que otros deben darte, no tú mismo. Estoy orgulloso de ser fotógrafo. Si soy un artista, bueno, eso es para que otros lo designen. Dalí es un artista. Sería increíblemente arrogante para mí usar el mismo título que un maestro.