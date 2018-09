Estamos defendiendo al mundo: Donald Trump ante la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló hoy ante la Asamblea General de las Naciones Unidas por segunda vez en su mandato. Entre los principales temas que trascendieron fueron Corea del Norte, Irán y el terrorismo.

"Las sanciones continuarán hasta que la desnuclearización ocurra en Corea del Norte", aseguró el presidente estadounidense.

Uno de los momentos clave del inicio de su discurso fue cuando aseguró "en menos de dos años, mi administración ha logrado más que cualquier otro gobierno en la historia de nuestro país", a lo que los líderes mundiales y asistentes en el pleno de Naciones Unidas respondieron con una carcajada. "Esto es cierto, no esperaba esa reacción, pero está bien", finalizó Trump.

President Trump at @UN General Assembly: "In less than two years my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country…so true."

[Laughter from audience]

"Didn't expect that reaction, but ok." #UNGA pic.twitter.com/Dq4z8sdB7t

— CSPAN (@cspan) September 25, 2018