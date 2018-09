Estados Unidos sanciona a la esposa de Maduro y a su círculo cercano

La administración de Donald Trump aplicó el martes nuevas sanciones contra integrantes del círculo cercano del presidente venezolano Nicolás Maduro, entre ellos la primera dama Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y los ministros de Comunicación y Defensa, por denuncias de corrupción.

“Estoy rodeado de sancionados. Gracias Donald Trump por rodearme de dignidad”, afirmó Maduro al condenar las sanciones contra Flores, Rodríguez, y los ministros de Comunicación y Defensa, Jorge Rodríguez, hermano de la vicepresidenta, y el general en jefe Vladimir Padrino López.

Al salir en defensa de la primera dama, a la que llama “primera combatiente”, el mandatario respondió con dureza a Estados Unidos y durante un acto con seguidores en Caracas advirtió: “No se metan con la familia. No sean cobardes”. Asimismo, Maduro rechazó la sanción contra Padrino López y dijo que se busca atacar la dignidad de las fuerzas armadas que, aseguró, no han podido dividir.

El Departamento de Tesoro anunció en un comunicado los nuevos sancionados e indicó que como parte de las acciones también se congeló un jet privado valuado en 20 millones de dólares perteneciente al empresario Rafael Sarria, que fue sancionado el año pasado y es señalado de ser un presunto testaferro del presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.

Entre los sancionados figuran también el empresario Edgar Sarria Díaz y el piloto José Omar Paredes y las empresas Averuca C.A., Panazeate SL, y Quiana Trading Limited, vinculadas a Rafael Sarria.

Primera dama de Venezuela comparte el poder político

Flores, de 61 años, ha ocupado diferentes cargos que incluyen la presidencia de la Asamblea Nacional, la dirección de la Procuraduría General y ha sido miembro de la dirección del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. El año pasado fue nombrada miembro de la Constituyente.

La “primera combatiente” es considerada por los analistas una figura clave en el oficialismo que participa en la toma de las decisiones y comparte el control político con Maduro.

Padrino López, de 55 años, es uno de los ministros que más ha perdurado en el equipo de Maduro durante sus cinco años de gobierno y ha roto los records de permanencia en el Ministerio de la Defensa, cargo que asumió en 2014.

El Departamento del Tesoro indicó en el escrito que Padrino López ha contribuido a “asegurar la lealtad militar al régimen de Maduro” y que los hermanos Rodríguez lo ayudan a “conservar el poder y consolidar su gestión autoritaria”.

