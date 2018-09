En la ONU, líderes alzan la voz contra la crisis en Venezuela

La situación en Venezuela quedó instalada el martes como uno de los grandes temas de debate en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que mandatarios denunciaron la crisis que ha provocado la migración de miles de venezolanos.

El mismo día que el gobierno estadounidense impuso sanciones contra miembros del círculo íntimo del presidente Nicolás Maduro, incluida la primera dama, los mandatarios de Estados Unidos, Brasil y Ecuador se pronunciaron por cambios internos en Venezuela como condición para mejorar la situación de su pueblo.El presidente estadounidense Donald Trump dijo en la Asamblea que el éxodo constituye una “tragedia humana” y denunció lo que describió como el “régimen opresivo” de Maduro.

“Más de un millón de venezolanos dejaron su país en busca de nuevas condiciones de vida”, señaló a su vez el brasileño Michel Temer. “Brasil recibió a todos los que llegaron, decenas de miles, y procuramos dar toda asistencia”.

Agregó que la solución al éxodo venezolano “vendrá cuando Venezuela encuentre el camino del desarrollo”.

Su colega ecuatoriano Lenín Moreno expresó que su país recibe diariamente más de seis mil venezolanos y acotó: “Como dijo José Martí, cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran”.

“Nadie emigra por voluntad propia. Se ven obligados”, insistió.

São milhares de venezuelanos a quem procuramos dar toda a assistência. Temos promovido sua interiorização para outras regiões do Brasil. Emitimos documentos que os habilitam a trabalhar no País. Oferecemos escola para as crianças, vacinação e serviços de saúde para todos. #UNGA

— Michel Temer (@MichelTemer) September 25, 2018