Plataformas de transporte se brincan ley para transitar en Guadalajara

Tras las reformas a la Ley de Movilidad que obligan al registro de las llamadas Empresas de Redes de Transporte, solamente cinco compañías efectuaron el trámite posterior a la convocatoria de la Secretaría de Movilidad (Semov). No obstante, durante este año, cuando menos otras seis empresas comenzaron a laborar en la metrópoli sin contar con los permisos requeridos o sin pagar el impuesto que se le requiere a estas compañías.

Según informes de la dependencia estatal, las empresas que tienen autorización son Cabify México S de R.L de C.V; CTVDVR Technology S.A.P.I de C.V (Citydrive); Servicios de Taxi en Línea S.R.L. De C.V (EasyTaxy); Uber México Technology & Software S.A. DE C.V. y finalmente Siggo Drive S.A. de C.V.

De las primeras cuatro empresas, el documento con el permiso se puede consultar en línea, sólo Siggo no.

La Semov ha detectado que cuando menos otras cinco plataformas trabajan en la ciudad sin regulación: Taxify, EcoDrive, Avant, Yaxi y desde el 18 de septiembre, la china Didi.

8,230 operadores de empresas de redes de transporte se han registrado hasta la fecha en Jalisco; nueve de cada 10 mencionó ser socio de Uber, aunque la mayoría opera para dos o tres plataformas

La normatividad vigente establece que la Semov debe ser responsable de lanzar la convocatoria para el registro de más empresas; trascendió que Didi inició los trámites de registro pero no se completaron. Además, mientras laboren sin registro, no están entregado el impuesto de 1.5% por viaje para el Fondo Verde y obras de movilidad sustentable que pauta la ley.

La autoridad está facultada para inmovilizar a los vehículos de estas plataformas irregulares, pero no son fáciles de detectar.“Muchas unidades con registro tiene su holograma y sabemos cuáles son pero por ejemplo, hay conductores que trabajan para dos o tres plataformas y sólo nos reportan una, en la que si pueden hacer el trámite, las otras dos no. Uno no puede saber si también están en una empresa sin registro”, señaló una agente de Movilidad.

Reconoce la funcionaria que además implica un riesgo para el usuario, porque podría registrarse un incidente de seguridad, pero es difícil darle seguimiento si la compañía responsable carece de reconocimiento.

370 conductores de ERT's sancionados de junio a agosto por no cumplir el registro de su unidad ante la Secretaría de Movilidad 281 vehículos enviados al corralón por no contar con registro

Te recomendamos