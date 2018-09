Tiroteo en Mississipi deja dos policías muertos

Un tiroteo fue registrado la madrugada de este sábado en Brookhaven, Mississipi, dejando como saldo dos policias muerto.

De acuerdo con el departamento local de Seguridad Pública, el enfrentamiento ocurrió entre elementos policiacos y delincuentes cerca del cruce de la calle Sixth con Hines.

BREAKING: Two police officers shot and killed in Brookhaven, Mississippi after an alleged confrontation. Hines Street and Sixth Street currently blocked off. A press conference has been called at 10am. Stay with me for the latest. @WJTV pic.twitter.com/jZQF6wWbj2

— Lanaya Lewis (@LanayaLewis) September 29, 2018