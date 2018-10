“¡Felicitaciones a México y Canadá!”: Donald Trump tras concretar acuerdo trilateral

El presidente Donald Trump felicitó hoy a México y Canadá por haber alcanzado un acuerdo “histórico” con el propuesto Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) y destacó que unirá a los tres países para competir con el resto del mundo.

“!Felicitaciones a México y Canadá!”, escribió en su cuenta de Twitter. “Anoche llegamos a un maravilloso nuevo acuerdo con Canadá, que se unirá al acuerdo ya alcanzado con México… El USMCA es una transacción histórica”.

“Será un gran acuerdo para los tres países, resuelve las muchas deficiencias y errores del TLCAN, abre mercados a nuestros granjeros y manufactureros, reduce barreras comerciales para EUA y acerca a las tres Grandes Naciones en competencia conjunta con el resto del mundo”, remató.

….deficiencies and mistakes in NAFTA, greatly opens markets to our Farmers and Manufacturers, reduces Trade Barriers to the U.S. and will bring all three Great Nations together in competition with the rest of the world. The USMCA is a historic transaction!

El propuesto USMCA coronó 14 meses de intensas negociaciones que resultaron primero en un entendimiento bilateral con México y por separado con Canadá, antes de que venciera el plazo para que el acuerdo pudiera ser firmado el 30 de noviembre.

Anoche, la Representación Comercial de la Casa Blanca publicó el texto de los acuerdos con México y Canadá, lo que puso en marcha la cuenta regresiva para la firma por los tres países con el fin de que sea signado por al actual presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

Late last night, our deadline, we reached a wonderful new Trade Deal with Canada, to be added into the deal already reached with Mexico. The new name will be The United States Mexico Canada Agreement, or USMCA. It is a great deal for all three countries, solves the many……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2018