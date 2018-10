Kavanaugh reconoce que fue emocional pero reafirma su imparcialidad como juez

Brett Kavanaugh, nominado para la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, reafirmó su imparcialidad e independencia como juez pese a que reconoció que su testimonio ante el Senado fue demasiado emocional.

Te puede interesar: ¿Por qué la elección de Kavanaugh complica la presidencia de Trump?

En un artículo publicado este viernes en el diario The Wall Street Journal, Kavanaugh indicó que en la Corte Suprema será el mismo tipo de juez que ha sido por 28 años: trabajador, imparcial, abierto, independiente y dedicado a la Constitución y al bien público.

“El jueves pasado fui muy emocional, más de lo que nunca he sido. Pude haber sido demasiado emocional a veces. Sé que mi tono era cortante, y que dije algunas cosas que no debería haber dicho. Espero que todos puedan entender que estuve allí como hijo, esposo y papá”, señaló.

Kavanaugh se refería al testimonio en que respondió las preguntas en torno a un señalamiento de ataque sexual ocurrido hace 36 años de parte de Christine Blasey Ford. En la sesión, Kavanaugh sollozó varias veces, además de que alzó la voz e interrumpió a senadores.

El actual juez de apelaciones indicó que su reacción sucedió luego de una acusación “horrible, completamente contraria a mi historial y mi carácter”.

Aseguró sin embargo que “en el futuro” se comportará de manera ecuánime, sin preferencias partidistas. Añadió que “de ser confirmado por el Senado para servir en la Corte Suprema, mantendré la mente abierta en todos los casos”.

El artículo fue publicado luego de que el jueves, más de mil académicos y expertos legales publicaran una carta abierta en el diario The New York Times en que aseguraran que Kavanaugh no tenía el “temperamento judicial” para ocupar un puesto en la Suprema Corte.

Aseveraron que al margen de las acusaciones, la reacción de Kavanaugh había sido inapropiada para un individuo que abordará los asuntos más trascendentales del país en su capacidad de juez.

Este mismo viernes, el Senado votará en torno a la nominación de Kavanaugh, tras uno de los procesos de confirmación más controvertidos en la historia reciente de Estados Unidos.

También puedes ver: