Los de inversión, instrumentos adecuados para que trabaje nuestro dinero

Cristian Brito estudió Negocios Internacionales en la Escuela Bancaria y Comercial “EBC”. En 2010 se integra al equipo de GBM como asesor financiero. En 2013 toma la posición de gerente de Operaciones de la parte de GBMfondos. Actualmente lleva el producto digital de fondos.

Dos de mis amistades me plantaron algo muy puntual -tengo miedo de invertir-, me pareció algo extraño considerando la información que hoy en día tenemos a nuestra mano, la mayor facilidad para aclarar dudas sobre casi cualquier tema así como los diferentes mecanismos de protección que se han creado, por lo que inmediatamente les pregunté el ¿por qué? de ese temor, uno de ellos me comentó que sus abuelos y padres habían invertido en alguna ocasión pero que desafortunadamente tuvieron algunos tragos amargos en ese tema por lo que siempre escuchaba a sus familiares decirle -cuidado hijo porque eso es muy riesgoso- otro de mis amigos comentó que por lo que ha visto en las películas eso es con cantidades muy, muy grandes y que es muy peligroso.

Obviamente les explique a mis amigos lo que ya les he mostrado a ustedes apreciables lectores en artículos anteriores, la existencia de diferentes productos los cuales se adaptan nuestra tolerancia al riesgo, objetivos y plazo (principalmente) para invertir. Dentro de lo que más profundice fue en los fondos de inversión los cuales son una excelente opción para iniciar en este mundo de inversiones. Es así que hoy quiero platicarles, al igual que lo hice con mis amigos, sobre dichos instrumentos.

Un fondo de inversión es una sociedad que organiza a un conjunto de inversionistas que buscan un mismo fin, en este caso se reúne el dinero de diferentes inversionistas en un mismo producto con lo cual las posibilidades de ingresar en el mundo de las inversiones es mayor pues ya no necesitamos grandes cantidades para hacer que el dinero trabaje y no pierda versus la inflación (al menos), es así que tenemos algunos fondos en los que se puede invertir desde $1,000 y otros en los que los montos aumentan de acuerdo a las características de cada instrumento.

Ahora bien, otra característica de los fondos de inversión es que son instrumentos conformados por diferentes bonos o acciones, los cuales son administrados por una o varias personas dentro de una entidad, él o los administradores son los encargados de elegir los títulos (cuales y porcentajes de inversión) que formarán parte de dicho fondo por lo que podemos sentir mayor tranquilidad al saber que son expertos en el tema quienes eligen el interior. Debido a que hay una gran cantidad de opciones para conformar los bonos o acciones la posibilidad de crear diferentes fondos de inversión son enormes pues podemos tener de fondos de Deuda, Renta Variable, Renta Mixta, Fondos Globales, Garantizados, etc. Esto nos permite diversificar (en un artículo anterior platicamos sobre la importancia de la diversificación) y elegir los más adecuados para cada uno de nuestros objetivos.

En conclusión, algunas de las ventajas de invertir en los fondos de inversión son:

*Se puede invertir en algunos fondos desde $1,000.00

*Son analizados diariamente (monitoreados) por expertos los cuales seleccionan lo que integrará el fondo

*Existe una gran oferta por lo que hay diversas opciones para elegir de acuerdo con el tiempo, riesgo y sector.

*Al tener una gran oferta es viable crear estrategias de inversión muy a la medida de nuestros objetivos

*Podemos diversificar tanto en lo que conforma un fondo así como en la elección de los fondos que conformarán nuestra inversión

*Busca reducir el riesgo (comparado con otros instrumentos de inversión) sin sacrificar el obtener un rendimiento atractivo

*Son regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

*Es posible consultar la información oficial de cada fondo en diferentes medios especializados así como de la propia entidad creadora o distribuidora.

Con esto quiero transmitirles la posibilidad que existe ahí afuera para que nuestro patrimonio trabaje y crezca; como ya lo hemos platicado, es muy importante saber qué objetivo u objetivos tenemos para así elegir los productos adecuados y estar siempre informados para tomar las mejores decisiones.

