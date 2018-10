Soy la persona más bulleada del mundo: Melania Trump

Melania trump, primera dama de Estados Unidos, aseguró estar entre las personas que más bullying padecen en el mundo, lo que la llevó a crear su iniciativa "Be best", en contra del acoso escolar.

En declaraciones a ABC News, Melania aseguró: "Podría decir que soy la persona más acosada del mundo", a lo que el presentador Tom Llamas le respondió "¿lo eres?" y ella replicó: "Una de ellas, si realmente ves lo que la gente dice sobre mí".

EXCLUSIVE: First lady Melania Trump says her “Be Best” policy platform targeting online bullies is personal. “I could say that I’m the most bullied person in the world,” she tells ABC. https://t.co/iiEv5Z3ijv pic.twitter.com/CWZ7g9by27

— ABC News (@ABC) October 11, 2018