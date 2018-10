Joven confirma rumores de secuestros en Hermosillo; se la quisieron llevar

Forcejear por unos segundos con el hombre que intentó privarla de su libertad, camino a su casa después del entrenamiento de box, le confirmó a Kassandra que las versiones vertidas en redes sociales sobre presuntos secuestros que estaban ocurriendo en Hermosillo, eran ciertas.

Hace dos semanas aproximadamente, una noche de regreso a su hogar, al pedir la parada al chofer del transporte público de la línea 11 en la que viajaba, para continuar caminando a su domicilio, ignoraba la escena de peligro que estaba por vivir.

La joven de 18 años relató a La Silla Rota que eran alrededor de las 9 de la noche, cuando volvía de sus actividades diarias y se dirigía a casa con su abuela en la colonia Nuevo Hermosillo, ubicada al sur de la capital sonorense.

"Yo venía en la 11, me bajé ahí atrasito y pues está muy oscuro, entonces yo cuando me bajé, enfrente de la calle en sentido contrario miré una camioneta, pero no le tomé mucha importancia porque yo iba apurada por llegar a la casa".

La silueta de un hombre parado justo frente a la camioneta, le pareció sospechosa, por lo que decidió apresurar el pasó, metros después el sonido de las pisadas sobre la tierra, le dio el aviso de que alguien se aproximaba a ella.

"Miré que estaba un señor ahí afuera y yo seguí caminando, después escuché como tierra y que venía, y ya cuando volteé ya venía con una señora entonces yo me asusté y quise correr, pero cuando corrí me jaló de la mochila y del cabello".

Durante el forcejeo, Kassandra Sánchez Yánez, señaló que no se llevó alguna de sus pertenencias, por lo que dedujo que habían intentado secuestrarla.

"Cuando me jaló, yo me intenté voltear y me volteé, moví las manos como pude y me zafé del señor, entonces salí corriendo y cuando llegué cerca de una tienda, no me metí, solo volteé para atrás y el señor ya se estaba subiendo a su camioneta y se fue".

Foto: La Silla Rota

La demanda penal, luego de informarles a sus familiares lo sucedido, la interpuso vía telefónica, pero considera que las autoridades no le dieron la importancia que amerita el tema dado que no ha tenido novedades desde hace dos semanas de ocurrido el hecho.

"Pues yo digo que no le tomaron tanta importancia porque llamé y nada más me dijeron que todo estaba bien, que no me preocupara y que iban a mandar vigilancia a la colonia, pero yo he vuelto a pasar por ahí y no veo patrullas ni nada".

Antes y después de su caso, comentó que por redes sociales se enteró de otros eventos en los que personas externas tratan de privar de la vida a niños y mujeres jóvenes.

"Hace poquito también ahí en la Nuevo Hermosillo, había pasado de una muchacha que en un Súper del Norte se la llevaron, y al parecer la golpearon y la violaron y la dejaron tirada en un terreno deshabitado de la colonia Mayorca".

Su habilidad en el deporte del boxeo, le permitió actuar con mayor destreza y lograr zafarse del peligro, pues además de ser estudiante de la carrera de nutrición en la Universidad Estatal de Sonora, es campeona estatal de boxeo, disciplina que practica desde los 14 años, con el equipo ´Soldado team´.

"Ya hemos ido a competencias municipales, estatales y nacionales".

Ante la falta de respuesta de las autoridades, recomendó que sea entre la ciudadanía el cuidado y la precaución para evitar que sigan pasando más casos de intentos o secuestros consumados.

"Yo diría que tengan demasiado cuidado, que no anden tan tarde en la noche o igual los hombres, si ven a una mujer sola no que la acompañen, sino que la estén vigilando, que no le vaya a hacer daño otra persona o algo así", .

Exigió a las autoridades de Seguridad Pública Estatal que rindan cuentas a los ciudadanos víctimas de estos hechos lamentables, que ponen en riesgo la estabilidad social.

"La verdad que rindieran cuentas con nosotros, porque, aun así, aunque les llamemos y denunciemos, nosotros sabemos que no van a hacer nada, que vigilen más y que tengan más actuación".

