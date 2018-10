Político español causa polémica por presumir el 'descubrimiento de América'

Pablo Casado, líder del partido PP de España, causó polémica este domingo después de que en un discurso presumiera la historia milenaria de España.

En el marco de la celebración del 12 de octubre-Día de la Hispanidad-, Casado calificó a la etapa de la colonización de América como la más brillante de la historia del hombre junto con el imperio romano.

“¿Qué otro país puede decir que un nuevo mundo fue descubierto por ellos, que tres embarcaciones salieron precisamente de Huelva también con capital privado y consiguieron cambiar la historia del mundo para siempre? ¿Qué otra nación como la española puede seguir teniendo esos vínculos lingüísticos y culturales con un tercio de otro mundo?", aseguró desde Málaga.

El dirigente del PP agregó que la Hispanidad era comparable con la romanización pues nunca antes el hombre había conseguido trasladar la cultura, la historia, la religión, a tantos sitios a la vez.

"Con el # DíadelaHispanidad se celebra el hito histórico más importante, en el que un pueblo milenario y una nación centenaria han hecho tanto por la humanidad", escribió en su cuenta de Twitter.

El político originario de Palencia señaló que se debe recordar esa historia y traerla al presente por la unidad de España.

Sin embargo, este discurso no agradó a muchas personas, sobre todo, a aquellas personas que habitan el continente americano y consideran este periodo como un momento de saqueo, explotación y dominio español.

No lo es Angels. Más que descubierto fue invadido, saqueado y se produjo un genocidio. Se les impuso una religión que no era la suya. Yo no puedo estar orgulloso de esto como español 🙈 Luego que vayan llamando payoponis o machupichus a nuestr@s herman@s sudamerican@s Hipócritas

— Nacho C. Lujan (@Nachoanon) October 14, 2018