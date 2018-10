Isaac Hernández baila en Mictlán para celebrar el Día de Muertos

Ideas como el “ballet es sólo para niñas” o “el bailar no es una profesión”, son con las que ha tenido que lidiar el mexicano Isaac Hernández, quien en junio pasado fue reconocido con el premio más importante de ballet a nivel mundial, el Benois.

¿Cómo es la vida de Isaac Hernández?

— Es muy compleja, porque demanda una especialización absoluta, tengo una rutina muy estricta, entreno seis días a la semana, sólo descanso los domingos y últimamente los utilizó para viajar o bailar en otros países. La compañía a la que pertenezco, que es el Ballet Nacional de Inglaterra, hace alrededor de 180 funciones al año, yo participo, por lo menos, en 60 y complemento el resto de las presentaciones en el año como invitado en la Ópera de París, de Roma o Lituania. No paro, termino mi día como a las 11:30 de la noche y lo empiezo a las 10 de la mañana.

¿Cuál es el mensaje que como mexicano llevas al mundo con tu profesión?

— Es siempre interesante ver qué es lo que la gente conoce de México, la gran mayoría conoce el tequila, la música, el Día de Muertos o las playas, pero desafortunadamente también se enteran de la violencia o inseguridad en el país. Mi labor como artista mexicano es que la gente que me conozca tenga una versión de México de la cual me sienta orgulloso, les platico sobre la Ciudad de México y sus museos, sobre las reservas ecológicas y lo bueno que tiene el país.

¿Cuál consideras que ha sido el mayor sacrificio que has hecho por tu carrera?

— Me ha dolido no pasar más tiempo con mi familia en México o conocer a mí país más a fondo. Pero al final de cuentas creo que fue una decisión que tomé para hacer el que soy hoy.

¿Cuál ha sido la victoria que más te ha marcado?

— Haber ganado el Benois de la Danse fue algo inimaginable, extraordinario. Pero la verdad, más en un tema personal es el ver cómo año con año la gente se acerca más al ballet en mi país, cada vez hay más jóvenes que quieren dedicar su vida a esto o más padres de familia que apoyan a sus hijos.

A pesar de este avance, ¿qué crees que falte en México para impulsar más al ballet?

— Tenemos que normalizarlo, no podemos seguir pensando que el ballet es sólo para niñas, porque esas ideas son irrelevantes en el mundo. Creo que es ideal que veamos normal que una persona quiera dedicar su vida a la música, al teatro o a la pintura, que no lo veamos como una carga o desperdicio de vida. Al contrario, esas son las profesiones que han sobrevivido al paso del tiempo y por las cuales conocemos gran parte de nuestra historia.

¿Cómo ves tu futuro?

— Una carrera exitosa puede durar hasta los 40 años para un hombre, sin lesiones graves. Siempre he pensado que me gustaría retirarme antes de eso, joven y con energía, con ganas de hacer otras cosas. A mí me inspiró una frase de Albert Einstein que dice que lo peor que le podía pasar al ser humano era especializarse en algo y dedicar su vida a una sola cosa.

Isaac viaja al Mictlán

La marca Cerveza Victoria presentó su nueva campaña enfocada en enaltecer la tradición más importante de México, el Día de Muertos, y retomó la historia del “lugar de los muertos” según la cultura mexica: el Mictlán. El comercial será lanzado en TV abierta, de paga, salas de cine y diversas plataformas digitales, es protagonizado por Isaac Hernández en el que reinterpreta el viaje al Mictlán, musicalizado por una versión especial de La Llorona, interpretada por Geo Meneses y Banda Bastón.

¿Cómo fue esta experiencia?

— Fue increíble y la idea me encantó. Primero porque permitió que trabajara junto a mi hermano Esteban, además pudimos fusionar la leyenda del Mictlán con el Día de Muertos, haciéndola accesible a una nueva generación, además de que la vamos a transmitir a través del baile y el ballet. Es muy importante que la marca Victoria haya pensado en el ballet y en mí para promover esta tradición. Creo que va a ser impactante, porque el público en general no está acostumbrado a ver la danza para comunicar este tipo de tradiciones. Todos estuvimos muy entusiasmados con el proyecto, porque queríamos que fuera algo de lo que nos podamos sentir orgullosos y que al final el video quedara como una obra de arte que nos representa de la manera que nos gusta y que se conozca a México a través de esta tradición.

Hablando de estas tradiciones, ¿cómo percibes la muerte?

— Como algo inevitable que es sólo cuestión de tiempo. Es algo que ha estado muy cercano a mi vida, una de las lecciones más difíciles fue cuando llegué a perder a un par de mis hermanos en accidentes, y eso me ha marcado, pero también me han enseñado lo que mi papá me decía de niño que es ‘todo lo que hoy es, mañana deja de ser’, es algo con lo que tenemos que vivir.

Esta campaña lleva por nombre Chingones Hasta en la Muerte

Con una gran producción a cargo de MediaMonks, Cerveza Victoria busca ejemplificar la lucha de un alma por alcanzar el descanso eterno, atravesando las regiones más emblemáticas del viaje al Mictlán o “lugar de los muertos”, según la cultura mexica. Las cinco etapas seleccionadas para esta pieza están representadas de la siguiente forma: