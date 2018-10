Melania Trump protesta por video que la parodia haciendo striptease

La oficina de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, llama al boycot contra el rapero T.I., que el fin de semana publicó un video en el que una modelo parodia a la esposa del presidente Trump.

En el video musical se muestra que, mientras el mandatario viaja sólo a su casa en Mar-a-Lago, Florida, Melania Trump se queda en la Oficina Oval para desnudarse y bailar ante el rapero T.I.

En las imágenes se ve a la cónyuge de Trump vistiendo la infame gabardina con el mensaje "Realmente no me importa… ¿y a ti?". Al respecto, el rapero T.I. escribió en Twitter "Querido 45, no soy Kanye".

La representante de Melania, Stephanie Grisham , tuiteó sobre este video: "¿Cómo es esto aceptable? #Disgusting (desagradable) # boicotT.I".

Finalmente, este video surge unos días después de que Melania aseguró ser "una de las personas más bulleadas del mundo".

En Publimetro TV

Muere a los 65 años Paul Allen, cofundador de Microsoft