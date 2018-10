Donald Trump agradece a México por vigilar frontera con Guatemala

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció hoy a México la respuesta a su llamado para tomar medidas ante el avance de la caravana de migrantes procedentes de Honduras.

“Gracias México. Esperamos trabajar con ustedes”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Este jueves, Trump pidió a México detener la caravana de migrantes y advirtió que, de lo contrario, desplegaría al Ejército estadunidense para cerrar la frontera sur de su país.

En respuesta, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, recordó que la política migratoria de México se basa en los derechos humanos y dijo que de esa manera se apoyará a los centroamericanos.

Thank you Mexico, we look forward to working with you! https://t.co/wf7sE0DHFT

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2018