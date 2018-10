Estudiantes mexicanos se especializan en crisis de agua

Un total de 60 alumnos mexicanos "sobresalientes" de toda la República regresaron al país este fin de semana luego asistir al seminario “Tecnología y Administración del Agua” diseñado por la Universidad Hebrea de Jerusalem, realizado en Israel, con el fin de encontrar una solución al desabasto de agua que vive México por medio de tratamiento de aguas y desalinización, que es el proceso de quitar la sal al agua de mar.

En entrevista con Publimetro, el presidente de los Amigos Mexicanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Roberto Sonabend, aseguró que ha sido todo un éxito el programa, el cual busca potenciar beneficios para Israel y nuestro país.

“Se seleccionaron estudiantes sobresalientes. Fueron a Israel a estudiar los procesos desalinizadores, tratamiento de aguas y cómo hacer agricultura con pocos recursos, pero de manera muy exitosa”, aseguró.

Apuntó que hay pláticas con algunas empresas para que los 60 alumnos que vienen de universidades públicas y privadas puedan laborar en éstas; además, aseguró que hay intención de apoyarlos con becas para maestría o doctorado.

Paloma Tavera, estudiante de 21 años originaria de Chiapas y beneficiaria de Talentum 2018, dijo que era una gran experiencia viajar a Israel para entender la tecnología que se usa en ese país para solucionar el problema de agua, el cual es totalmente autosustentable.

“Captan el agua del aire. Todo el líquido que pasa por las tuberías es agua desalinizada, no sabe mal, no sabe a nada. El programa nos abrió la mente y nos mostró que hay soluciones reales para solucionar el problema de agua que México tiene. Yo creo que nuestro país no lo aplica porque es algo cultural, la mayoría de mexicanos da por hecho que los recursos naturales siempre van a existir, que no tenemos la necesidad”, señaló.

Por su parte, el Dr. Cikurel Haim de la Facultad de Agricultura de la UHJ explicó que para el caso mexicano “Hay que entender las condiciones del suelo, pero decirles a las industrias como la textil y farmacéutica que no tengan miedo de usar tratamientos y sistemas de avanzada, ya que al final recibes más ventajas económicas de hacerlo que de no hacerlo y seguir”.

El Embajador de México en Israel, Pablo Macedo, dijo que con Talentum Universidad se ha hecho un esfuerzo grande para fomentar la relación entre países, y mejorar los intercambios con oportunidades de negocios y de comercio. “Estoy muy contento de que existan iniciativas como esta de traer muchachos brillantes, ojalá hubiera más”, concluyó.

El proyecto forma parte del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas (PIPE), del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el cual seleccionó sólo a 30 alumnos y 30 alumnas a Israel y participar en el Seminario “Tecnología y Administración del Agua” diseñado por la Universidad Hebrea de Jerusalem. Además, tiene el objetivo detectar talento juvenil en el país e impulsarlos para formar futuros líderes en diferentes industrias y pongan en alto el nombre de México.

DATOS:

– Israel ha logrado ser autosuficiente a pesar de estar en un territorio en el que 60% es desierto.

– 65% estudia en universidades públicas

