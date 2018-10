Migrantes deberían pedir asilo en México y no en EU: Donald Trump

El presidente estadounidense Donald Trump expresó este domingo que los migrantes centroamericanos que forman parte de una caravana en camino a Estados Unidos, que describió como una “ofensiva” contra su país, deberían pedir asilo en México.

“Las personas deben solicitar asilo en México primero, y si no lo hacen, Estados Unidos los rechazará”, escribió Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Full efforts are being made to stop the onslaught of illegal aliens from crossing our Souther Border. People have to apply for asylum in Mexico first, and if they fail to do that, the U.S. will turn them away. The courts are asking the U.S. to do things that are not doable!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 21, 2018