Evacúan avión que tenía como destino la CDMX por 'problemas de seguridad'

Una aeronave de la compañía America Airlines fue desalojado la noche de este miércoles debido a un aparente 'problema de seguridad'.

De acuerdo a la policía del condado de Miami-Dade, los pasajeros fueron evacuados de acuerdo a los protocolos de seguridad.

#MDPD is investigating a security concern related to an @AmericanAir flight. All passengers have been contained and safety protocols have been set in place. Adjacent gates have been cleared. More information to follow as it becomes available. pic.twitter.com/SKGGn4T5VU

