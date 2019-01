Trump afirma que es "demasiado exitoso" para ser destituido

El presidente Donald Trump rechazó el viernes la intención de algunos demócratas de la Cámara de Representantes de impugnarlo en un juicio político.

En un tuit dijo: “¿Cómo impugnas a un presidente que quizás ganó la mejor elección de todos los tiempos, no ha hecho nada malo” y ha tenido “los dos años más exitosos que cualquier otro presidente?”.

How do you impeach a president who has won perhaps the greatest election of all time, done nothing wrong (no Collusion with Russia, it was the Dems that Colluded), had the most successful first two years of any president, and is the most popular Republican in party history 93%?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2019