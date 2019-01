Nunca dije que México iba a firmar un cheque por el muro: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que jamás dijo que México pagaría el muro fronterizo directamente; aunque en realidad sí lo hizo y fue la base de una de sus propuestas de campaña más polémicas.

Trump realizó esas declaraciones en una improvisada rueda de prensa justo antes de partir hacia McAllen, Texas, donde esta tarde emitirá un mensaje sobre seguridad fronteriza. Actualmente el gobierno de Estados Unidos se encuentra "cerrado" por falta de presupuesto ya que no hay acuerdo entre Demócratas y Republicanos; precisamente por el financiamiento al muro fronterizo.

"Obviously, I never said [that Mexico would pay for the wall] and I never meant they're going to write out a check. I said they're going to pay for it." – Trump, who literally said that at every single campaign event in 2016 pic.twitter.com/lSMIWFc4iI

