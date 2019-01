¿Cómo se transformó Christian Bale en Dick Cheney? El director de ‘Vice’ nos habla de ello

La transformación de Christian Bale en Dick Cheney para Vice es realmente asombrosa.

No es sólo que el actor británico haya ganado mucho peso para interpretar al controvertido político. También tuvo que perfeccionar los sutiles y astutos modales de Cheney, mientras trabajaba en conjunto con el escritor y director Adam McKay para asegurarse de que la actuación fuera realmente capturada y mostrada en la pantalla.

¿Pero cómo se transformó Christian Bale en Dick Cheney para Vice?

Adam McKay revela cómo Christian Bale se transformó en Dick Cheney para Vice

"Cuando me acerqué a él por primera vez, creo que dijo de plano: 'Estás loco"", recuerda McKay a Metro cuando se le preguntó sobre el proceso. "Entonces dije: 'No, no. Porque no tienes que parecerte a él. Sólo ve al estadio de béisbol. Un sentimiento impresionista del tipo es suficiente. No quiero que seas un doble de foto".

"Por supuesto que estás hablando con Christian Bale. Así que al final de todo, es exactamente igual que él. Hasta el día de hoy no puedo creer que haya hecho todo eso".

McKay y Bale tuvieron que trabajar de inmediato en el peso que el actor necesitaba ganar para representar a Cheney.

"Trajimos a Greg Cannon [diseñador de prótesis y efectos de maquillaje] de inmediato y acabamos de hacer un montón de pruebas de maquillaje. Y mientras hacíamos las pruebas de recuperación, pensamos estratégicamente cuál era el aumento de peso adecuado para él".

"Porque también tuvo que hacer de Cheney joven. Así que no pudo engordar 75 libras porque entonces no podría jugar con él de joven. Encontramos este peso óptimo".

"Cheney es un tipo un poco fornido. Bale sabría el número exacto, pero terminó pesando 40 libras o algo así".

Pero había una parte del cuerpo de Cheney que Bale estaba particularmente interesado en reproducir.

"La otra cosa que Bale descubrió fue que quería esta base sólida en la cabeza de Cheney. Porque sentía que la cabeza de Cheney era un centro de poder. Su cabeza calva o su cabeza calva."

"Así que empezó a hacer como levantamientos musculares con el cuello para engrosar el cuello. Todo ese trabajo se hacía mientras él hacía el trabajo del personaje y el trabajo psicológico".

Pero aunque la meticulosa actuación de Bale como Cheney fue impresionante de inmediato al contemplar la preproducción antes de que la cámara empezara a rodar y sólo mejorara al comenzar el rodaje, McKay pronto se dio cuenta de que sólo se podía iluminar en la sala de edición.

"Todo el truco era ese tipo de poder paciente y lento que tenía Cheney. Y la forma en que se volvió. Y los silencios. Se discutió un poco sobre eso en el plató, pero la mayor parte estaba en la edición".

"Ahí es donde enmarcamos eso correctamente y ralentizamos los patrones de corte a su alrededor, fuimos a primeros planos con más frecuencia, para mostrar realmente esta cosa realmente lenta y sutil que Bale estaba haciendo. Definitivamente lo estaba haciendo. Y cuando estabas en la habitación podías sentirlo. Exudaba poder. Fue algo increíble".

"Pero a veces en cámara que no aparece. Cuando estás en una escena y se mueve con cortes. Así que, sí, la edición fue realmente la clave para ello. Fue fascinante encontrar el ritmo adecuado para la actuación".