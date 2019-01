CDMX tendrá más jueces cívicos para resolver conflictos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que habrá más jueces cívicos y secretarías de juzgado, así como un sistema de información para dar seguimiento a los casos que llegan a estos sitios, con el propósito de fomentar la cultura de la paz e implementar la mediación en la solución de conflictos.

“Nuestro objetivo es fortalecer las coordinaciones territoriales, que haya juzgados cívicos, que se modernicen y acabar con la corrupción. Luego de realizar una revisión, se encontró que hacen falta más jueces que atiendan a la ciudadanía, por ello estas acciones permitirán brindar una mayor y mejor atención”.

Héctor Villegas, consejero Jurídico y de Servicios Legales capitalino, agregó que el plan apuesta por mejorar la justicia cívica.

“Tenemos 70 por ciento de juzgados cubiertos, vamos a hacer el cambio para cubrir todos, con lo que en los 70 juzgados cívicos de la Consejería se garantizará la atención las 24 horas de los 365 días del año”.







Respecto al sistema de información, explicó que se tendrá una base de datos confiable porque los juzgados cívicos no se concentran, no se sabe si la gente que llega ahí tiene antecedentes penales, sólo reciben una multa y ya no se sabe de ellos.

Se espera que con la base de datos se pueda contar con fotografías y huellas digitales, por lo que se lleva a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina.

El director general de Juzgados Cívicos, Alejandro Ojeda, destacó que la innovación tecnológica permitirá generar información eficaz y confiable en tiempo real.

“Con la nueva justicia cívica se pretende la universalidad en sanciones, también se contempla que el ciudadano infractor tendrá que realizar trabajo comunitario al cometer infracciones como desperdiciar agua, tirar basura, ingerir bebidas alcohólicas en vía pública, apartar lugares en la calle, no recoger haces fecales, orinar en vía pública, riñas, vandalismo, arrancones, llamadas falsas a servicios de emergencia y detonación de cohetes”.

