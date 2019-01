Echan para atrás contrato para compra de altavoces del C5

La compra que proyectó la Ciudad de México para la adquisición de nuevos altavoces del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) ya no se concretará, debido a que los contratos ya no se adjudicarán directamente y se escogerá al proveedor a través de un concurso público por licitación, aseguró en entrevista Juan Manuel García Ortegón, titular de la dependencia local.

En septiembre de 2018, el ex jefe de gobierno de la capital, José Ramón Amieva, informó que 757 altavoces –de los 12 mil 354 instalados en la ciudad– eran obsoletos, por lo que se requería una inversión de 142 millones de pesos para poder sustituirlos; sin embargo, esto representaría un costo 300% mayor en comparación con lo invertido por cada aparato en 2017, pues el precio por unidad pasaría de 58 mil a 187 mil pesos.

“No son los precios que nosotros estamos esperando conseguir; eso es más de cinco veces de lo que pensamos pagar. Además, estamos buscando que todos los procedimientos de renovación tecnológica sean por licitación.

“Hemos encontrado en la situación contractual que muchos de los altavoces que no están funcionando tienen cobertura en el contrato de mantenimiento del C5, entonces más que buscar un programa emergente para corregirlo, estamos presionando fuerte a la empresa encargada para que se corrigan esas fallas (Accuracy IT Consulting). A la administración anterior les faltó mano dura con los provedores para garantizar que los incidentes por fallas se corrigieran de manera íntegra”, puntualizó.

De acuerdo con lo dicho por el funcionario, los contratos de mantenimiento con la empresa Accuracy continuarán los primeros tres meses del año; no obstante, a partir del mes de abril se suspenderán para que todos sean por licitación.

De acuerdo con información del C5 que Publimetro obtuvo vía Ley General de Transparencia, de enero a agosto de 2018 dos mil 893 altavoces presentaron fallas, averías o daños en sensores, lo que representa un amuento de 150% en comparación con 2017, en donde se detectaron mil 154 equipos afectados.

Renovación total de cámaras en tres años

García Ortegón indicó que se planea sustituir anualmente dos mil 500 cámaras de videovigilancia para que en tres años no se tengan equipos obsoletos. Actualmente hay aproximadamente seis mil 200 cámaras que no funcionan adecuadamente y llevan más 10 años en las calles.

“El mantenimiento no soluciona el retraso tecnológico que tienen las cámaras, por eso presentaremos un programa de renovación tecnológica; tenemos que garantizar que después de tres años ninguna cámara obsoleta continúe en el parque vehicular”, indicó.

Más de seis mil cámaras de videovigilancia tienen una definición que no sirve para las labores de seguridad pues, de acuerdo con el funcionario, la calidad de su resolución es entre ocho y 16 veces menor a lo que el mercado ofrece en la actualidad, lo que dificulta la labor que realiza la policía de investigación ya que no se puede identificar a una persona o placas de vehículos, debido a que las imágenes no son claras.

“La idea es que antes de que termine esta administración tendremos que duplicar la cobertura. Y más que incrementarla, durante el primer año se deberá garantizar que todo el equipo esté funcionando para comenzar el programa de renovación tecnológica”, señaló. Accuracy IT Consulting

Publimetro buscó a directivos de la empresa Accuracy IT Consulting, encargada de mantenimiento de las cámaras y altavoces del C5; sin embargo, nunca respondieron a la solicitud de entrevista debido a que aún existe un contrato de confidencialidad.

Desde 2017 Accuracy brinda servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a infraestructura y equipamiento tecnológico del C5.

Este jueves se reunieron con autoridades del C5.

