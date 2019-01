EU dice que "es hora" de formar nuevo gobierno en Venezuela

Este sábado, Estados Unidos elevó el nivel de sus críticas contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con un llamado explícito para la formación de un nuevo gobierno en el país.

El Departamento de Estado dijo en un comunicado que apoyaba al líder del congreso opositor de Venezuela, Juan Guaidó, quien dijo el viernes que está preparado para asumir la presidencia de Venezuela temporalmente en reemplazo de Maduro.

El comunicado fue el más reciente en una descarga de ataques del gobierno estadounidense contra Maduro, cuya inauguración para un segundo mandato ha sido ampliamente catalogada como ilegítima.

“El pueblo de Venezuela merece vivir en libertad, en una sociedad democrática gobernada por la ley”, dijo Robert Palladino, vocero del Departamento de Estado. “Es hora de comenzar la transición ordenada a un nuevo gobierno. Apoyamos la petición de la Asamblea Nacional para que todos los venezolanos trabajen unidos, pacíficamente, para restaurar un gobierno constitucional y crear un mejor futuro”.

We call on all Venezuelans to uphold and respect the role of the National Assembly and for the security and armed forces to respect all protections the constitution affords to @JGuaido and the other members of the National Assembly. #Venezuela pic.twitter.com/HvC3Prnm9S

— Robert Palladino (@StateDeputySPOX) January 12, 2019