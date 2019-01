Por desabasto, prevén 15% menos de clientes en restaurantes de CDMX

Este fin de semana se prevé una disminución del 15% de clientes en restaurantes de la Ciudad de México debido a los problemas de desabasto y la falta de distribución de gasolina.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Francisco Fernández Alonso, afirmó que la falta de comensales es un efecto colateral a la medida implementada por el gobierno federal de cerrar las válvulas de distribución para evitar el robo de hidrocarburos o huachicol.

"Nuestra expectativa es que baje un poco (la afluencia de visitantes) por una razón, porque la gente empieza a guardar gasolina y entonces, digamos, van a tratar de evitar salir de sus casas. Si continuamos así, la gente va a decir que para salir a comer 'tengo que esperar una hora para que me surtan gasolina', pues evidentemente va a provocar una afectación mayor", comentó.

Si bien, el empresario dijo que es positiva la lucha contra el huachicol, criticó que las acciones fueron mal implementadas pues no hubo una advertencia clara.

"La queja es que las cosas deben hacerse estratégicamente, así como la planeación. Nadie está a favor de la corrupción o el robo del combustible. Todo lo que decimos es que hace falta mayor estrategia, avisar más", afirmó Fernández Alonso.

Pese a desabasto, clientes asisten con regularidad a negocios

De acuerdo con testimonios de trabajadores de restaurantes en el Centro Histórico, hasta ayer no habían reportado disminución de clientes en los últimos días.

"Nosotros no hemos tenido ese problema, los clientes han venido con normalidad, se les ha atendido bien", afirmó Rodrigo Vega, gerente de un restaurante de comida argentina.

Por su parte, Miriam García, mesera de un restaurante, dijo que la afluencia de clientes ha sido regular; sin embargo, advirtió que los efectos de la falta de gasolina puedan reflejarse este fin de semana, cuando se registra un aumento de visitantes.

Este viernes se dio a conocer que la Canirac reportó una disminución del 20% en el abasto de materia prima, principalmente de alimentos perecederos como frutas y vegetales.

"Hoy (viernes) comenzamos a tener un problema en el tema del abasto de productos pero si se resuelve hoy, la afectación sería muy poca.

"Sin embargo si esto continúa el fin de semana no solamente nos preocupa que no nos lleguen los clientes sino que no llegue la materia prima para vender", comentó el presidente de la Canirac.

