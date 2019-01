¿Qué sigue tras el rechazo al acuerdo del "brexit" de Theresa May?

El Parlamento del Reino Unido votó este martes en contra del acuerdo sobre el "brexit" que la primera ministra, Theresa May, alcanzó con la Unión Europea, hecho que aumenta la crisis política en el país.

Con 432 votos en contra y 202 a favor, la Cámara de los Comunes rechazó el pacto presentado por May. Ahora, ella tiene hasta el próximo lunes para exponer un plan alternativo, mientras que Jeremy Corbyn, líder del partido Laborista (opositor) llamó a una moción de censura contra la premier, por lo que podría ser destituida antes de eso.

¿Qué sigue ahora?

Aún no se sabe cómo será la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la cual se decidió en el referéndum realizado en abril de 2016. Como estaba previsto para esta jornada, una parte de los diputados del partido Conservador (de Theresa May), el partido Laborista, el Nacionalista Escocés (SNP) y los partidos Liberal Demócrata y Unionista Democrático, votaron en contra del acuerdo que presentó May.

May tiene tres días para presentar un nuevo acuerdo (Plan B), aunque no se espera que tenga cambios sustanciales. De hecho, primero se enfrentará a una moción de censura convocada por el opositor Jeremy Corbyn para este miércoles. Una vez agotada la posibilidad del "Plan B", los posibles escenarios son diversos e invariablemente inciertos.

Las opciones tras el rechazo al acuerdo del Brexit

1. Salida sin acuerdo

Es considerado el "peor escenario" y es el que está cada vez más cerca. Theresa May se refirió a esta posibilidad como "una catástrofe", ya que desconectaría al Reino Unido de la Unión Europea sin que ningún acuerdo defina las reglas comerciales ni fronterizas que regirían la relación a partir de ahora.

El llamado 'no-deal' (no acuerdo) no es la opción predilecta de nadie, pero no ha sido descartada. De hecho, la primera ministra ha insistido últimamente en que "un no acuerdo es mejor que un mal acuerdo".

2. Moción de censura y/o elecciones anticipadas

La moción de censura presentada por Jeremy Corbyn se realizará este miércoles. Theresa May tiene la opción de dimitir y dejar que otro líder conservador pueda continuar al frente del Ejecutivo.

Pero una derrota de May en la moción de censura daría luz verde a que los laboristas intentaran formar un nuevo Gobierno, que necesitaría a su vez la confianza del resto de la cámara.

Cualquier moción impulsada podría ser la convocatoria de elecciones anticipadas, las cuales deben ser aprobadas por dos tercios de la Cámara. Aunque los laboristas cuentan con el apoyo de los nacionalistas escoceses y galeses, del Partido Liberal Demócrata y del Partido Verde, no llegan a la mayoría y necesitarían los votos de los unionistas noirlandeses o de los conservadores rebeldes para tumbar a May, algo altamente improbable.

3. Cancelación del Brexit

Este escenario sería en realidad el más sencillo, ya que existe una vía jurídica directa para lograrlo: una sentencia del Tribunal de Justicia europeo que autoriza a Londres a revocar unilateralmente la notificación con la que inició su proceso de salida de la UE en marzo de 2017. Esto permitiría a Londres continuar como estado miembro como si no hubiera pasado nada.

Sin embargo, implicaría un incumplimiento de la demanda expresada democráticamente en el referéndum del Brexit, razón por la cual no se perfila como la opción más probable.

4. 'Plan B'

Los laboristas cerraron filas con una veintena de conservadores moderados y lograron aprobar la semana pasada una moción (308 a 297) forzando a May a presentar un 'Plan B' en el Parlamento en tres días hábiles.

5. Extensión del artículo 50

Aunque se hubiera aprobado el acuerdo, el calendario era muy ajustado, pues la fecha de salida es el 29 de marzo. Al respecto, la Unión Europea está dispuesta a conceder una extensión "técnica" del Artículo 50 del Tratado de Lisboa para aplazar el Brexit cuatro meses (hasta finales de julio), según reconocieron fuentes comunitarias a 'The Guardian'.

"Entramos en territorios inexplorados sin ninguna acción previsible": experto en Brexit

Al respecto, Publimetro conversó con Cedomir Nestorovic, profesor de la Escuela de Negocios Asia Pacífico ESSEC, quien brindó su opinión al respecto.

¿Cuáles son los pros y los contras de la decisión en el Parlamento británico?

– Ingresamos a territorios inexplorados, sin ninguna acción previsible. [En caso de no lograr un acuerdo] Reino Unido tendrá que renegociar todos los acuerdos con la Unión Europea; por ejemplo, habría problemas para los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido y viceversa.

¿Qué sigue en las negociaciones?

La Unión Europea está cansada de tratar con el Reino Unido. Fue un debate interminable y la UE quiere mostrar a todos los demás países lo difícil que es salir de la UE, por lo que no le facilitarán las cosas al Reino Unido y, sin duda, no volverán a abrir las negociaciones. Será 'lo tomas o lo dejas'.

La señora May está dramatizando claramente al preguntar "soy yo o el caos" para ganarse a algunos parlamentarios indecisos.

¿Hay otras opciones hay?

Teóricamente muchas. Reino Unido puede dejar la Unión Europea sin un acuerdo, esto sería una salida difícil. Podría haber otro referéndum, pero solo si el gobierno lo propone y el Parlamento lo acepta, lo cual es altamente improbable. También podría haber otra elección general y un nuevo gobierno podría promover algunas alternativas.

También los conservadores pueden celebrar un voto de no confianza para la señora May y reemplazarla. Un nuevo Primer Ministro conservador podría proponer extender el período de negociación con la UE o proponer un nuevo referéndum.

